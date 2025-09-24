Фигуристка Константинова о контракте Winline с Роналдиньо: «Наш спорт переживает не лучшие времена. И нужно поддерживать российских спортсменов – кто их еще поддержит?»

Фигуристка Станислава Константинова высказалась о сделке Winline с Роналдиньо.

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии стал амбассадором букмекера. Представители беттинг-индустрии оценивают контракт более чем в 1 миллион долларов.

«На самом деле, у меня мнение, что наш спорт переживает не самые лучшие времена. И нужно поддерживать российских спортсменов, в основном. Кто, кроме нас, еще поддержит их?» – заявила Константинова в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает