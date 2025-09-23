0

Депутат Метелев: «Нелегальные букмекеры растут на 30-40% в год. Из-за этого бюджет недополучает порядка 8 млрд рублей»

Нелегальный букмекерский рынок растет на 30-40% в год, сообщил Артем Метелев.

«Ключевым фактором риска становится нелегальный сегмент, он растет на 30-40% в год, из-за этого бюджет недополучает порядка 8 млрд рублей ежегодно. Из-за агрессивной рекламы в ловушку нелегальных букмекеров попадают даже дети.

Мы предложили поднять штрафы за рекламу нелегальных букмекеров – до 500 тысяч рублей для физических лиц и до 7 миллионов – для юридических», – заявил председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев на форуме АИС-2025.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
