Лудомания будет признана болезнью в России. Клинические рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в ближайшие годы

Минздрав поддерживает включение лудомании в перечень заболеваний.

Об этом в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» сообщила директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.

«В таком масштабе лудомания появилась буквально в последние годы, поэтому только сейчас этой проблемой стали прицельно заниматься.

По международной классификации болезней патологическое влечение к азартным играм уже давно введено в ранг заболеваний. В России мы сейчас предлагаем, и Минздрав с нами соглашается, внести патологическое влечение к азартным играм в раздел наркологических расстройств. Это раздел психических и поведенческих расстройств, которые связаны с употреблением психоактивных веществ.

Все предыдущие исследования показали, что алгоритм развития патологического влечения к азартным играм такой же, как алгоритм развития алкогольной, наркотической и табачной зависимости. Поэтому вопрос о том, болезнь это или нет, уже давно не звучит.

Это тяжелое заболевание, которое требует довольно серьезного лечения.

Да, на сегодняшний день у нас нет протоколов и клинических рекомендаций. Эти рекомендации разрабатываются, но это непростое дело. Думаю, в течение года-двух эти клинические рекомендации обязательно будут», – цитирует Клименко корреспондент Спортса’’.