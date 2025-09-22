На 12% вместо ожидаемых 30% вырастет букмекерский рынок в России в 2025 году. 10% – прогноз на 2026-й (ЕЦУПИС)

Букмекерский рынок в России вырастет на 12% в 2025 году.

Таким прогнозом на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поделился коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев. По его словам, изначально ожидался рост в 30% за год.

По прогнозу ЕЦУПИС, в 2026-м рост беттинг-индустрии в России составит 10%.

Напомним, российские букмекеры заплатили 35,3 млрд рублей в качестве целевых отчислений за 2024 год.