На 12% вместо ожидаемых 30% вырастет букмекерский рынок в России в 2025 году. 10% – прогноз на 2026-й (ЕЦУПИС)
Букмекерский рынок в России вырастет на 12% в 2025 году.
Таким прогнозом на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поделился коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев. По его словам, изначально ожидался рост в 30% за год.
По прогнозу ЕЦУПИС, в 2026-м рост беттинг-индустрии в России составит 10%.
Напомним, российские букмекеры заплатили 35,3 млрд рублей в качестве целевых отчислений за 2024 год.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
