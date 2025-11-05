«Авангард» реализовал большинство в 8 матчах подряд. 1.60 – продление тренда с «Амуром»
«Авангард» примет «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Омска реализовал большинство в 8 матчах подряд. У «Авангард» лучшие процент реализации лишнего в лиге – 35,4%.
Букмекеры дают коэффициент 1.60 на то, что «ястребы» забьют «Амуру» в большинстве. 2.20 – этого не случится.
Матч состоится 5 ноября и начнется в 12:15 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
