«Ливерпуль» проиграл 6 из 8 последних матчей, но котируется фаворитом против «Реала» у букмекеров
«Ливерпуль» примет «Реал» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Английский клуб проиграл 6 из 8 последних матчей. У «Реала» на этом отрезке 7 побед и одно поражение – 27 сентября от «Атлетико» (2:5).
Букмекеры считают «Ливерпуль» небольшим фаворитом встречи за 2.43. На ничью дают коэффициент 3.95, на победу гостей – 2.75.
Игра состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.
