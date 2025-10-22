«Ливерпуль» проиграл 4 матча подряд. 1.60 – обыграют «Айнтрахт» и прервут серию поражений
«Айнтрахт» примет «Ливерпуль» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Команда Арне Слота проиграла в 4 последних матчах – против «Кристал Пэлас» (1:2), «Галатасарая» (0:1), «Челси» (1:2) и «МЮ» (1:2).
Букмекеры считают «Ливерпуль» явным фаворитом встречи за 1.60. На победу «Айнтрахта» дают коэффициент 5.00, на ничью – 4.90.
Игра состоится 22 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости