«Ливерпуль» проиграл 4 матча подряд. 1.60 – обыграют «Айнтрахт» и прервут серию поражений

«Айнтрахт» примет «Ливерпуль» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Команда Арне Слота проиграла в 4 последних матчах – против «Кристал Пэлас» (1:2), «Галатасарая» (0:1), «Челси» (1:2) и «МЮ» (1:2).

Букмекеры считают «Ливерпуль» явным фаворитом встречи за 1.60. На победу «Айнтрахта» дают коэффициент 5.00, на ничью – 4.90.

Игра состоится 22 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.