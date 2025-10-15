  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Кононов вернулся в «Торпедо» спустя 2 месяца после увольнения. 200.00 – клуб по итогам сезона напрямую выйдет в РПЛ
1

Кононов вернулся в «Торпедо» спустя 2 месяца после увольнения. 200.00 – клуб по итогам сезона напрямую выйдет в РПЛ

Олег Кононов снова возглавил «Торпедо».

Московский клуб объявил о возвращении тренера спустя 2 месяца после его увольнения. Кононов возглавлял команду с января 2024 года по август 2025-го.

Клуб занимает последнее, 18-е место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах. Букмекеры дают коэффициент 200.00 (0,5%) на то, что «Торпедо» по итогам сезона напрямую выйдет в РПЛ.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на сегодня
logoТорпедо
Ставки на спорт
logoПервая лига
Ставки на футбол
logoОлег Кононов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
20.00 – Салах побьет рекорд Анри и Де Брюйне по количеству ассистов за сезон АПЛ
4сегодня, 08:44
80% – вероятность того, что Криштиану забьет 1000 голов, считают букмекеры. Ему осталось 52 мяча
12сегодня, 08:06
Грузия проиграла Турции (1:4) и почти потеряла шансы на выход на ЧМ-2026 через отборочный этап. На разгром давали 4.60
сегодня, 07:33
Россия впервые обыграла сборную из Южной Америки – 3:0 с Боливией. На разгром давали коэффициент 2.75
4вчера, 18:59
Волков стал аутсайдером боя против Алмейды, хотя котировался фаворитом у букмекеров неделю назад
2вчера, 17:57
Овечкин повторит худший старт регулярки НХЛ в карьере, считают букмекеры. 1.47 – не забьет в 4 матче подряд
2вчера, 17:21
Россия ни разу не побеждала сборные из Южной Америки – 7 поражений, 4 ничьих. Тренд прервется с Боливией, уверены букмекеры
5вчера, 12:08
Боливия проиграла 5 матчей подряд на выезде. 9 последних поражений в гостях – с разницей минимум в 2 мяча
1вчера, 10:45
Турция и Грузия забили 4+ мяча в трех последних личных встречах. 2.55 – продление тренда
вчера, 07:56
Швеция проиграла Косово (0:1) и осталась на последнем месте в группе отбора ЧМ-2026. На победу косоваров давали 9.25
2вчера, 07:28
Ко всем новостям
Последние новости
Поймай фрибет с BetBoom PAL
вчера, 14:38Промо
«Можно ждать результативной игры от обеих команд». Прогноз Ивана Павлова на матч «Трактор» – «Авангард»
вчера, 11:17
Бетторы БЕТСИТИ не сомневаются в победе сборной России над Боливией
1вчера, 09:43Промо
Исак забил один гол в 8 матчах сезона. 1.95 – не сможет забить Косово
213 октября, 13:34
Узбекистан два года не проигрывает в статусе андердога. 2.01 – не уступят Уругваю
13 октября, 12:41
СКА проиграл 5 матчей подряд, но котируется фаворитом против «Автомобилиста». Екатеринбуржцы победили в 6 последних играх
13 октября, 10:20
У Казахстана 2 победы за последние 2 года – обе над Лихтенштейном. 10.40 – обыграют Северную Македонию
13 октября, 09:28
«Ротор» не побеждает 4 матча подряд. 1.69 – серия продлится в игре с «Черноморцем»
12 октября, 12:40
Более 393 млн рублей выплачено в «Новом Джекпоте» от «Лиги Ставок»
10 октября, 16:03Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России в матче с Ираном
10 октября, 09:12Промо