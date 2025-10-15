Кононов вернулся в «Торпедо» спустя 2 месяца после увольнения. 200.00 – клуб по итогам сезона напрямую выйдет в РПЛ

Олег Кононов снова возглавил «Торпедо».

Московский клуб объявил о возвращении тренера спустя 2 месяца после его увольнения. Кононов возглавлял команду с января 2024 года по август 2025-го.

Клуб занимает последнее, 18-е место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах. Букмекеры дают коэффициент 200.00 (0,5%) на то, что «Торпедо» по итогам сезона напрямую выйдет в РПЛ.