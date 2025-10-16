«Торпедо» проведет первый матч после возвращения Кононова. 3.40 – проиграют «Велесу» и вылетят из Кубка

«Торпедо» встретится с «Велесом» в 5-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Эта игра станет первой для Олега Кононова после возвращения в «Торпедо». Он снова возглавил клуб спустя два месяца после увольнения.

Букмекеры считают черно-белых фаворитами на проход в следующий раунд за 1.32. На итоговую победу «Велеса» можно поставить за 3.40.

Матч состоится 16 октября, начало – в 17:30 по московскому времени.