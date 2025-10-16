«Шанхай» лидирует на Западе по потерянным очкам, но котируется андердогом домашнего матча с «Динамо»

«Шанхай Дрэгонс» примет московское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Китая, базирующийся в Санкт-Петербурге, лидирует в турнирной таблице Западной конференции по потерянным очкам. 14 октября «драконы» прервали четырехматчевую победную серию «Динамо», обыграв москвичей на своем льду – 3:2.

Спустя два дня команды снова встретятся в Санкт-Петербурге. Фаворитом, как и перед предыдущей встречей, котируется «Динамо» – на итоговую победу москвичей дают 1.78, на успех хозяев – 2.02.

Матч состоится 16 октября, начало – в 19:30 по московскому времени.