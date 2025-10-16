Медведев с 2022 года всухую побеждает в первых раундах на турнирах ATP 250. 1.52 – обыграет Уолтона 2-0

Даниил Медведев встретится с Адамом Уолтоном в первом раунде турнира ATP 250 в Казахстане.

Российский теннисист с 2022 года сухую побеждает в первых раундах на турнирах этой серии.

Букмекеры дают коэффициент 1.12 на победу Медведева над Уолтоном и 1.52 – на счет 2-0 в пользу россиянина. Победа австралийца оценивается в 6.40.

Матч пройдет 16 октября и начнется в 11:50 мск.