«Локомотив» обыграл ЦСКА в трех последних матчах и котируется фаворитом сегодня

«Локомотив» примет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Три последние личные встречи команд завершились победами «железнодорожников» – 5:1 на старте этого сезона, 3:1 и 4:1 в начале 2025-го.

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом сегодняшней встречи за 1.65. На победу ЦСКА с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.25.

Матч состоится 15 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
