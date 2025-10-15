«Локомотив» обыграл ЦСКА в трех последних матчах и котируется фаворитом сегодня

«Локомотив» примет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Три последние личные встречи команд завершились победами «железнодорожников» – 5:1 на старте этого сезона, 3:1 и 4:1 в начале 2025-го.

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом сегодняшней встречи за 1.65. На победу ЦСКА с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.25.

Матч состоится 15 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.