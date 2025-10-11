20.00 – Салах побьет рекорд Анри и Де Брюйне по количеству ассистов за сезон АПЛ

Букмекеры оценили шансы Мохамеда Салаха побить новый рекорд АПЛ.

В прошлом розыгрыше вингер «Ливерпуля» побил рекорд по системе «гол+пас» за сезон АПЛ – 47 (29+18). Он обогнал Тьерри Анри (44 очка в сезоне-2002/03) и Эрлинга Холанда (44 очка в сезоне-2022/23).

В этом сезоне букмекеры открыли ставки на то, побьет ли Салах рекорд по количеству ассистов за сезон. В настоящее время достижение принадлежит Анри и Кевину де Брюйне. Оба сделали по 20 голевых передач в сезонах-2002/03 и 2019/20 соответственно.

Если египтянин побьет этот рекорд, сыграет коэффициент 20.00. В нынешнем сезоне у Салаха 2 голевые передачи в 7 матчах АПЛ.

