Боливия проиграла 5 матчей подряд на выезде. 9 последних поражений в гостях – с разницей минимум в 2 мяча

Сборная России примет Боливию в товарищеском матче.

Южноамериканская сборная выиграла лишь 1 из 16 последних встреч на выезде и проиграла в пяти гостевых матчах подряд. 9 последних поражений Боливии на выезде были с разницей минимум в два мяча.

Букмекеры считают Россию подавляющим фаворитом встречи за 1.27. На победу с разницей минимум в 2 мяча дают коэффициент 1.74, на непоражение Боливии – 3.75.

Матч состоится 14 октября и начнется в 20:00 мск.