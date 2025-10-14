Боливия проиграла 5 матчей подряд на выезде. 9 последних поражений в гостях – с разницей минимум в 2 мяча
Сборная России примет Боливию в товарищеском матче.
Южноамериканская сборная выиграла лишь 1 из 16 последних встреч на выезде и проиграла в пяти гостевых матчах подряд. 9 последних поражений Боливии на выезде были с разницей минимум в два мяча.
Букмекеры считают Россию подавляющим фаворитом встречи за 1.27. На победу с разницей минимум в 2 мяча дают коэффициент 1.74, на непоражение Боливии – 3.75.
Матч состоится 14 октября и начнется в 20:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
