«Металлург» проиграл три последних матча против «Салавата», но сегодня котируется подавляющим фаворитом

«Металлург» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.

Уфимский клуб победил в трех последних встречах против «Металлурга», в том числе на старте этого сезона – 3:2 (ОТ) в матче 8 сентября.

«Металлург» котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.25. На победу «Салавата» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 4.05.

Клуб из Уфы занимает последнее место в общей таблице КХЛ с 8 очками в 13 матчах, «Металлург» лидирует 24 баллами в 15 играх.

Матч пройдет 16 октября и начнется в 11:50 мск.