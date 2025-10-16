«Металлург» проиграл три последних матча против «Салавата», но сегодня котируется подавляющим фаворитом
«Металлург» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
Уфимский клуб победил в трех последних встречах против «Металлурга», в том числе на старте этого сезона – 3:2 (ОТ) в матче 8 сентября.
«Металлург» котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.25. На победу «Салавата» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 4.05.
Клуб из Уфы занимает последнее место в общей таблице КХЛ с 8 очками в 13 матчах, «Металлург» лидирует 24 баллами в 15 играх.
Матч пройдет 16 октября и начнется в 11:50 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
