  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 6 из 14 матчей «Сибири» в этом сезоне КХЛ завершились буллитами. 7.80 – серия буллитов в игре с «Ак Барсом»
0

6 из 14 матчей «Сибири» в этом сезоне КХЛ завершились буллитами. 7.80 – серия буллитов в игре с «Ак Барсом»

«Сибирь» встретится с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

6 из 14 матчей «Сибири» в этом сезоне дошли до буллитов – во всех сериях победил новосибирский клуб.

Букмекеры дают коэффициент 4.30 на то, что в сегодняшнем матче будет овертайм, 7.80 – серия буллитов.

Матч пройдет 16 октября и начнется в 15:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
logoСибирь
logoАк Барс
Ставки на хоккей
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Металлург» проиграл три последних матча против «Салавата», но сегодня котируется подавляющим фаворитом
2сегодня, 09:51
Медведев с 2022 года всухую побеждает в первых раундах на турнирах ATP 250. 1.52 – обыграет Уолтона 2-0
сегодня, 08:40
«Шанхай» лидирует на Западе по потерянным очкам, но котируется андердогом домашнего матча с «Динамо»
сегодня, 08:19
«Торпедо» проведет первый матч после возвращения Кононова. 3.40 – проиграют «Велесу» и вылетят из Кубка
сегодня, 07:48
«Локомотив» не проигрывает в этом сезоне РПЛ. 7.00 – продлит серию еще минимум на 5 матчей
8сегодня, 07:30
Кононов вернулся в «Торпедо» спустя 2 месяца после увольнения. 200.00 – клуб по итогам сезона напрямую выйдет в РПЛ
1вчера, 09:49
20.00 – Салах побьет рекорд Анри и Де Брюйне по количеству ассистов за сезон АПЛ
4вчера, 08:44
80% – вероятность того, что Криштиану забьет 1000 голов, считают букмекеры. Ему осталось 52 мяча
13вчера, 08:06
Грузия проиграла Турции (1:4) и почти потеряла шансы на выход на ЧМ-2026 через отборочный этап. На разгром давали 4.60
вчера, 07:33
Россия впервые обыграла сборную из Южной Америки – 3:0 с Боливией. На разгром давали коэффициент 2.75
414 октября, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Автомобилист» не забивает «Северстали» в большинстве 6 матчей подряд. 1.87 – клуб из Череповца снова не пропустит в меньшинстве
1вчера, 14:46
25 из 45 последних матчей тульского «Арсенала» завершились вничью. 3.50 – ничья с «Соколом» в основное время в Кубке
вчера, 13:18
«Локомотив» обыграл ЦСКА в трех последних матчах и котируется фаворитом сегодня
вчера, 11:40
Овечкин повторит худший старт регулярки НХЛ в карьере, считают букмекеры. 1.47 – не забьет в 4 матче подряд
214 октября, 17:21
Россия ни разу не побеждала сборные из Южной Америки – 7 поражений, 4 ничьих. Тренд прервется с Боливией, уверены букмекеры
514 октября, 12:08
«Можно ждать результативной игры от обеих команд». Прогноз Ивана Павлова на матч «Трактор» – «Авангард»
14 октября, 11:17
Боливия проиграла 5 матчей подряд на выезде. 9 последних поражений в гостях – с разницей минимум в 2 мяча
114 октября, 10:45
Бетторы БЕТСИТИ не сомневаются в победе сборной России над Боливией
114 октября, 09:43Промо
Турция и Грузия забили 4+ мяча в трех последних личных встречах. 2.55 – продление тренда
14 октября, 07:56
Исак забил один гол в 8 матчах сезона. 1.95 – не сможет забить Косово
213 октября, 13:34