6 из 14 матчей «Сибири» в этом сезоне КХЛ завершились буллитами. 7.80 – серия буллитов в игре с «Ак Барсом»
«Сибирь» встретится с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.
6 из 14 матчей «Сибири» в этом сезоне дошли до буллитов – во всех сериях победил новосибирский клуб.
Букмекеры дают коэффициент 4.30 на то, что в сегодняшнем матче будет овертайм, 7.80 – серия буллитов.
Матч пройдет 16 октября и начнется в 15:30 мск.
