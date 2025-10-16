6 из 14 матчей «Сибири» в этом сезоне КХЛ завершились буллитами. 7.80 – серия буллитов в игре с «Ак Барсом»

«Сибирь» встретится с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

6 из 14 матчей «Сибири» в этом сезоне дошли до буллитов – во всех сериях победил новосибирский клуб.

Букмекеры дают коэффициент 4.30 на то, что в сегодняшнем матче будет овертайм, 7.80 – серия буллитов.

Матч пройдет 16 октября и начнется в 15:30 мск.