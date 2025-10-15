  • Спортс
9

80% – вероятность того, что Криштиану забьет 1000 голов, считают букмекеры. Ему осталось 52 мяча

Криштиану Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере в матче против Венгрии (2:2).

На счету португальца 806 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе национальной команды.

Роналду осталось забить 52 гола до отметки в 1000 мячей за карьеру. Букмекеры дают коэффициент 1.25 (80%) на то, что это случится.

3.55 – Криштиану не сможет забить 1000 голов за карьеру.

