80% – вероятность того, что Криштиану забьет 1000 голов, считают букмекеры. Ему осталось 52 мяча

Криштиану Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере в матче против Венгрии (2:2).

На счету португальца 806 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе национальной команды.

Роналду осталось забить 52 гола до отметки в 1000 мячей за карьеру. Букмекеры дают коэффициент 1.25 (80%) на то, что это случится.

3.55 – Криштиану не сможет забить 1000 голов за карьеру.