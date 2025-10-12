«Локомотив» не проигрывает в этом сезоне РПЛ. 7.00 – продлит серию еще минимум на 5 матчей

Букмекеры оценили шансы «Локомотива» продлить беспроигрышную серию в Мир РПЛ.

«Железнодорожники» не проигрывают в чемпионате 17 матчей подряд. 11 из них – в этом сезоне. «Бетсити» дает коэффициент 4.00 на то, что клуб продлит серию еще минимум на 2 матча, и 7.00 – минимум на 5 игр.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

