  «Локомотив» не проигрывает в этом сезоне РПЛ. 7.00 – продлит серию еще минимум на 5 матчей
2

«Локомотив» не проигрывает в этом сезоне РПЛ. 7.00 – продлит серию еще минимум на 5 матчей

Букмекеры оценили шансы «Локомотива» продлить беспроигрышную серию в Мир РПЛ. 

«Железнодорожники» не проигрывают в чемпионате 17 матчей подряд. 11 из них – в этом сезоне. «Бетсити» дает коэффициент 4.00 на то, что клуб продлит серию еще минимум на 2 матча, и 7.00 – минимум на 5 игр.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

Два нуля в РПЛ. А что еще не произошло в топ-лигах? 

