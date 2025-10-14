  • Спортс
  • Турция и Грузия забили 4+ мяча в трех последних личных встречах. 2.55 – продление тренда
Турция и Грузия забили 4+ мяча в трех последних личных встречах. 2.55 – продление тренда

Турция примет Грузию в рамках отбора к ЧМ-2026.

В каждом из трех последних матчей этих сборных было забито минимум по 4 мяча, и во всех победила Турция – 3:2, 3:1, 3:1.

Букмекеры дают коэффициент 1.71 на то, что в сегодняшней встрече забьют обе команды. 1.63 – будет минимум 3 гола, 2.55 – 4 и больше.

Турки котируются фаворитами сегодняшней встречи за 1.62. На победу Грузии дают коэффициент 5.40, на ничью – 4.40.

Матч состоится 14 октября и начнется в 21:45 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
