  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Овечкин повторит худший старт регулярки НХЛ в карьере, считают букмекеры. 1.47 – не забьет в 4 матче подряд
0

Овечкин повторит худший старт регулярки НХЛ в карьере, считают букмекеры. 1.47 – не забьет в 4 матче подряд

Александр Овечкин не забил в трех первых матчах сезона НХЛ.

Антирекорд капитана «Вашингтона» – 4 матча подряд без голов на старте сезона в 2012-м и 2023-м.

Сегодня «Кэпиталз» встретятся с «Тампой». Букмекеры дают коэффициент 1.47 на то, что Овечкин не забьет и повторит худший старт регулярки НХЛ в карьере. 2.26 – россиянин отличится впервые в сезоне.

Матч состоится 15 октября, начало – в 2:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Ставки на хоккей
Ставки на спорт
logoНХЛ
logoВашингтон
Ставки на сегодня
logoАлександр Овечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Россия ни разу не побеждала сборные из Южной Америки – 7 поражений, 4 ничьих. Тренд прервется с Боливией, уверены букмекеры
5сегодня, 12:08
Боливия проиграла 5 матчей подряд на выезде. 9 последних поражений в гостях – с разницей минимум в 2 мяча
1сегодня, 10:45
Турция и Грузия забили 4+ мяча в трех последних личных встречах. 2.55 – продление тренда
сегодня, 07:56
Швеция проиграла Косово (0:1) и осталась на последнем месте в группе отбора ЧМ-2026. На победу косоваров давали 9.25
2сегодня, 07:28
«Ванкувер» Мюллера – явный фаворит Запада МЛС. За тур до конца регулярки у 3 клубов есть шансы на победу в конференции
1вчера, 14:48
7.80 – «Зенит» и «Спартак» не попадут в тройку призеров РПЛ. Команды отстают третьего места на 3 и 5 очков
вчера, 10:49
Овечкин впервые с 2018-го сделал ассист на «Мэдисон-сквер-гарден». На передачу россиянина в игре с «Рейнджерс» давали 2.90
2вчера, 07:35
«Локомотив» не проигрывает в этом сезоне РПЛ. 7.00 – продлит серию еще минимум на 5 матчей
612 октября, 14:34
У Хейлунда 7+1 в 9 матчах за «Наполи» и Данию после ухода из «МЮ». 2.47 – отличится в игре против Греции
312 октября, 13:37
204-я ракетка мира Вашеро сенсационно выиграл «Мастерс» в Шанхае. Со 2-го круга монегаск был аутсайдером в каждом матче
112 октября, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Можно ждать результативной игры от обеих команд». Прогноз Ивана Павлова на матч «Трактор» – «Авангард»
сегодня, 11:17
Бетторы БЕТСИТИ не сомневаются в победе сборной России над Боливией
1сегодня, 09:43Промо
Исак забил один гол в 8 матчах сезона. 1.95 – не сможет забить Косово
2вчера, 13:34
Узбекистан два года не проигрывает в статусе андердога. 2.01 – не уступят Уругваю
вчера, 12:41
СКА проиграл 5 матчей подряд, но котируется фаворитом против «Автомобилиста». Екатеринбуржцы победили в 6 последних играх
вчера, 10:20
У Казахстана 2 победы за последние 2 года – обе над Лихтенштейном. 10.40 – обыграют Северную Македонию
вчера, 09:28
«Ротор» не побеждает 4 матча подряд. 1.69 – серия продлится в игре с «Черноморцем»
12 октября, 12:40
Более 393 млн рублей выплачено в «Новом Джекпоте» от «Лиги Ставок»
10 октября, 16:03Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России в матче с Ираном
10 октября, 09:12Промо
Сборная России ни разу не побеждала Иран. 1.69 – тренд прервется
210 октября, 07:32