Овечкин повторит худший старт регулярки НХЛ в карьере, считают букмекеры. 1.47 – не забьет в 4 матче подряд
Александр Овечкин не забил в трех первых матчах сезона НХЛ.
Антирекорд капитана «Вашингтона» – 4 матча подряд без голов на старте сезона в 2012-м и 2023-м.
Сегодня «Кэпиталз» встретятся с «Тампой». Букмекеры дают коэффициент 1.47 на то, что Овечкин не забьет и повторит худший старт регулярки НХЛ в карьере. 2.26 – россиянин отличится впервые в сезоне.
Матч состоится 15 октября, начало – в 2:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
