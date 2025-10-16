«Барыс» проиграл 6 матчей подряд. 1.46 – уступят лидеру дивизиона Чернышова «Авангарду»

«Барыс» примет «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Казахстана проиграл 6 матчей подряд в регулярке. У «Авангарда», лидирующего в дивизионе Чернышова, 4 победы на этом отрезке.

Букмекеры считают «Авангард» подавляющим фаворитом встречи за 1.46. На ничью дают коэффициент 5.00, на победу хозяев – 5.95.

Матч пройдет 16 октября и начнется в 15:30 мск.