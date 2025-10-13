Исак забил один гол в 8 матчах сезона. 1.95 – не сможет забить Косово
Александер Исак забил один мяч в этом сезоне.
Единственный гол новичок «Ливерпуля» забил в матче против «Саутгемптона» (2:1) в Кубке английской лиги. В остальных семи встречах за клуб и сборную Исак ни разу не отличился.
Сегодня сборная Швеции примет Косово в рамках квалификации ЧМ-2026. 1.75 – Исак забьет, 1.95 – снова не сможет отличиться.
Матч состоится 13 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.
