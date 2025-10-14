Бетторы БЕТСИТИ не сомневаются в победе сборной России над Боливией

14 октября сборная России встретится в товарищеском матче с национальной командой Боливии. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и начнется в 20:00 мск.

Сборная России выиграла два последних матча – 4:1 в гостях с Катаром и 2:1 дома с Ираном. Всего у команды Валерия Карпина 12 побед и 4 ничьи в 16 последних играх.

Боливия продолжает борьбу за выход на чемпионат мира 2026 года. Команда Оскара Вильегаса финишировала на седьмом месте в таблице латиноамериканского отбора и получила право на участие в межконтинентальных стыковых матчах. В последней встрече боливийцы обыграли участника ЧМ-2026 Иорданию (1:0), с которой в сентябре не смогли справиться россияне (0:0).

Аналитики БЕТСИТИ считают сборную России явным фаворитом предстоящего матча. На победу команды Карпина предлагают кэф 1.26, на гостей дают 6.40 , ничья идет за 14.0 . Победу России с разницей в два мяча и более можно взять за 1.70 , в три гола и больше – за 2.75.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.60 , на два гола и менее дают 2.44. На обмен мячами предлагают 2.10 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.73.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России. 60% от всех ставок на исход пришлось на хозяев, на Боливию отдано 37%, на ничью – 3%.