Грузия проиграла Турции (1:4) и почти потеряла шансы на выход на ЧМ-2026 через отборочный этап. На разгром давали 4.60

Турция разгромила Грузию (4:1) в матче отбора к ЧМ-2026.

Букмекеры не ожидали разгромной победы турецкой сборной – на нее давали коэффициент 4.60, на обычную победу – 1.65.

Грузия за два тура до конца квалификации занимает третье место в группе Е, отставая от идущей на втором месте Турции на 6 очков. Команда почти потеряла шансы выйти на ЧМ через отборочный этап, но еще может сделать это через плей-офф Лиги наций.