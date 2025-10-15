«Автомобилист» не забивает «Северстали» в большинстве 6 матчей подряд. 1.87 – клуб из Череповца снова не пропустит в меньшинстве
«Северсталь» примет «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Екатеринбурга не может забросить «Северстали» в большинстве на протяжении 6 матчей.
Букмекеры дают коэффициент 1.83 на то, что «Автомобилист» прервет серию и забросит в большинстве. 1.87 – «Северсталь» снова не пропустит, играя в меньшинстве.
Матч состоится 15 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
