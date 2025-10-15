25 из 45 последних матчей тульского «Арсенала» завершились вничью. 3.50 – ничья с «Соколом» в основное время в Кубке
Тульский «Арсенал» регулярно играет вничью.
Ничейным счетом завершились 25 из 45 последних матчей «Арсенала» и 13 из 21 домашних встреч.
Сегодня тульский клуб сыграет дома в Кубке против «Сокола». Букмекеры дают коэффициент 3.50 на ничью в основное время, 1.91 на успех «Арсенала» и 4.50 на победу гостей.
Матч состоится 15 октября, начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
