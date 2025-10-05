«Эвертон» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на 93-й минуте – 2:1. В лайве на «ирисок» давали коэффициент 23.00

«Эвертон» дома обыграл «Кристал Пэлас» в 7-м туре АПЛ (2:1).

Гости открыли счет на 37-й минуте. Хозяева сравняли на 76-й, а на 93-й вырвали победу благодаря голу Джека Грилиша.

В прематче букмекеры давали командам примерно равные шансы: коэффициент 2.60 на «ирисок» и 2.75 на «Пэлас». В лайве при счете 1:0 в пользу гостей котировки на победу «Эвертона» достигали 23.00.

