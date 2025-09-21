«Шанхай» Слуцкого упустил победу над «Чэнду» на 99-й минуте – 1:1. В лайве на ничью зашел коэффициент 23.00

«Шанхай Шэньхуа» дома сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» в 25-м туре Суперлиги Китая (1:1).

Команда Леонида Слуцкого открыла счет на 68-й минуте и упустила победу, пропустив на 99-й.

В прематче «Шанхай» котировался андердогом, ничья оценивалась в 3.62. В лайве перед голом «Чэнду» коэффициент на ничью достигал 23.00.

«Шэньхуа» одержал лишь одну победу в последних семи матчах чемпионата – 2:0 с «Циндао Хайню».

