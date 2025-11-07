675.00 – Малкин станет лучшим бомбардиром регулярки НХЛ. В 15 матчах у него 20 очков – на один балл меньше, чем у лидеров

Букмекеры не верят, что Евгений Малкин станет лучшим бомбардиром НХЛ.

На счету 39-летнего россиянина 20 (3+17) очков в 15 играх текущего сезона. Форвард «Питтсбурга» делит первое место в гонке ассистентов лиги с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона», а в гонке бомбардиров отстает от лидирующей тройки на один балл.

За 675.00, или 0,15% вероятности, можно поставить на то, что Малкин выиграет «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

Фаворитом бомбардирской гонки котируется Макдэвид (2.35), в топ-3 входят Натан Маккиннон (4.65) и Джек Айкел (8.45).