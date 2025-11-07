  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Астон Вилла» – явный фаворит Лиги Европы по версии букмекеров. «Порту» – 2-й, третье место делят «Рома» и «Ноттингем»
2

«Астон Вилла» – явный фаворит Лиги Европы по версии букмекеров. «Порту» – 2-й, третье место делят «Рома» и «Ноттингем»

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги Европы.

Явным фаворитом турнира остается «Астон Вилла». На титул команды Унаи Эмери дают коэффициент 5.50.

Вторым у букмекеров идет «Порту» (10.00), «Рома» и «Ноттингем Форест» делят третье и четвертое место с коэффициентом 11.00 на победу. Топ-5 замыкают «Лион» и «Бетис» (по 12.00).

Победитель Лиги Европы-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Астон Вилла» – 5.50

2. «Порту» – 10.00

3-4. «Рома» – 11.00

3-4. «Ноттингем Форест» – 11.00

5-6. «Лион» – 12.00

5-6. «Бетис» – 12.00

7. «Болонья» – 15.00

8-9. «Сельта» – 20.00

8-9. «Лилль» – 20.00

Остальные – от 25.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoАстон Вилла
logoЛилль
Ставки на футбол
logoЛига Европы УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoРома
logoБетис
logoБолонья
logoНоттингем Форест
logoСельта
logoЛион
logoПорту
Ставки на сегодня
logoлига 1 Франция
Ставки на спорт
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Португалия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
675.00 – Малкин станет лучшим бомбардиром регулярки НХЛ. В 15 матчах у него 20 очков – на один балл меньше, чем у лидеров
29 минут назад
«Клипперс» выиграли 12 последних матчей после поражений с разницей в 5+ очков. 2.15 – продление тренда
вчера, 16:26
Беттор проиграл $104 тысячи, поставив на победу «Челси» над «Карабахом»
вчера, 14:56
«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» дома с 2017 года. 2.08 – красно-белые победят
вчера, 12:59
ЦСКА проиграл 3 матча подряд в КХЛ, но котируется явным фаворитом против «Торпедо»
вчера, 12:23
80% – вероятность выхода «Карабаха» в плей-офф ЛЧ. У азербайджанцев 7 очков в 4 турах
вчера, 11:54
«Арсенал» – фаворит ЛЧ по версии Opta. «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Барса» и «Реал» – вне топ-5
вчера, 11:38
«Шанхай» победил СКА в 3 последних матчах, но котируется андердогом сегодня
вчера, 10:36
16% дают на выход «Зенита» в 1/2 финала Пути РПЛ после 1:3 с «Динамо» в первом четвертьфинале Кубка
вчера, 09:45
«Спартак» и «Локомотив» забили 4+ гола в четырех последних личных встречах. 2.73 – продление тренда
вчера, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Бруклин» Дёмина проиграл 7 матчей подряд на старте сезона. 1.37 – уступят «Индиане»
5 ноября, 22:45
«Барселона» проигрывает «Брюгге» после первого тайма – 1:2. На камбэк каталонцев дают 2.90
5 ноября, 20:48
«Я – хоккейная мама»: Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
5 ноября, 14:47Промо
«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в 8 из 9 последних матчей. 1.77 – продление тренда
5 ноября, 10:45
«Краснодар» победил «Оренбург» в 5 последних матчах и котируется фаворитом сегодня за 1.57
5 ноября, 09:42
48.00 дают на победу «Кайрата» над «Интером». Клуб из Казахстана не забьет, считают букмекеры
5 ноября, 08:51
«Авангард» реализовал большинство в 8 матчах подряд. 1.60 – продление тренда с «Амуром»
5 ноября, 08:28
«Карабах» выиграл 2 из 3 матчей в этой ЛЧ в статусе андердога. 3.30 – не проиграют «Челси»
5 ноября, 07:41
«Бавария» побеждает «ПСЖ» (2:0), но осталась в меньшинстве в конце первого тайма. 7.40 – парижане сделают камбэк
4 ноября, 20:55
Головин более 4 лет не забивает в еврокубках. 5.75 – отличится в матче с «Буде-Глимт»
4 ноября, 19:32