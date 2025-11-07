«Астон Вилла» – явный фаворит Лиги Европы по версии букмекеров. «Порту» – 2-й, третье место делят «Рома» и «Ноттингем»

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги Европы.

Явным фаворитом турнира остается «Астон Вилла». На титул команды Унаи Эмери дают коэффициент 5.50.

Вторым у букмекеров идет «Порту» (10.00), «Рома» и «Ноттингем Форест» делят третье и четвертое место с коэффициентом 11.00 на победу. Топ-5 замыкают «Лион» и «Бетис» (по 12.00).

Победитель Лиги Европы-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Астон Вилла» – 5.50

2. «Порту» – 10.00

3-4. «Рома» – 11.00

3-4. «Ноттингем Форест» – 11.00

5-6. «Лион» – 12.00

5-6. «Бетис» – 12.00

7. «Болонья» – 15.00

8-9. «Сельта» – 20.00

8-9. «Лилль» – 20.00

Остальные – от 25.00