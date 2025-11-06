«Клипперс» выиграли 12 последних матчей после поражений с разницей в 5+ очков. 2.15 – продление тренда
«Финикс» встретятся с «Клипперс» в регулярном чемпионате НБА.
«Клипперс» выиграли 12 последних матчей сразу после поражений с разницей в 5+ очков. 5 ноября клуб из Лос-Анджелеса уступил «Оклахоме» со счетом 107:126.
Букмекеры дают коэффициент 2.15 на продление тренда – победу «Клипперс». «Финикс» котируется фаворитом за 1.70.
Матч состоится 7 ноября, начало – в 5:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости