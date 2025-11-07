«Автомобилист» выиграл 4 матча подряд у «Барыса» в Казахстане. 1.95 – продление тренда
«Барыс» встретится с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Барыс» проиграл 5 матчей подряд в лиге в основное время. Кроме того, четыре последние встречи с «Автомобилистом» в Казахстане завершились победами клуба из Екатеринбурга.
Букмекеры дают коэффициент 1.95 на победу уральцев в сегодняшней игре. На успех хозяев можно поставить за 3.49, на ничью в основное время – за 4.31.
Матч состоится 7 ноября, начало – в 17:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
