«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» дома с 2017 года. 2.08 – красно-белые победят
«Спартак» примет «Локомотив» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Красно-белые выиграли 4 последних матча против «Локомотива» на своем поле. Последнее домашнее поражение «Спартака» в противостоянии с «Локо» случилось в августе 2017-го – тогда «железнодорожники» победили со счетом 4:3.
«Спартак» – фаворит сегодняшней встречи за 2.08. На ничью можно поставить за 3.55, на победу «Локомотива» – за 3.75.
Игра состоится 6 ноября, начало – в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости