«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» дома с 2017 года. 2.08 – красно-белые победят

«Спартак» примет «Локомотив» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Красно-белые выиграли 4 последних матча против «Локомотива» на своем поле. Последнее домашнее поражение «Спартака» в противостоянии с «Локо» случилось в августе 2017-го – тогда «железнодорожники» победили со счетом 4:3.

«Спартак» – фаворит сегодняшней встречи за 2.08. На ничью можно поставить за 3.55, на победу «Локомотива» – за 3.75.

Игра состоится 6 ноября, начало – в 19:30 мск.