ЦСКА проиграл 3 матча подряд в КХЛ, но котируется явным фаворитом против «Торпедо»
ЦСКА встретится с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Московский клуб идет на серии из трех поражений подряд. У «Торпедо» 4 победы в четырех последних матчах.
Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом встречи за 1.47. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.84.
Игра состоится 6 ноября, начало – в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
