ЦСКА проиграл 3 матча подряд в КХЛ, но котируется явным фаворитом против «Торпедо»

ЦСКА встретится с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский клуб идет на серии из трех поражений подряд. У «Торпедо» 4 победы в четырех последних матчах.

Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом встречи за 1.47. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.84.

Игра состоится 6 ноября, начало – в 19:30 мск.