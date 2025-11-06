Беттор проиграл $104 тысячи, поставив на победу «Челси» над «Карабахом»

Клиент Stake проиграл крупную сумму на матче «Карабах» – «Челси» в Лиге чемпионов.

В перерыве при счете 2:1 в пользу азербайджанского клуба игрок поставил 104 тысячи долларов на победу «Челси» по коэффициенту 2,50. Потенциальный выигрыш мог превысить 260 тысяч долларов.

Савка беттора не сыграла – матч завершился со счетом 2:2. Клиент Stake проиграл 104 тысячи долларов.