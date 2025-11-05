«Карабах» выиграл 2 из 3 матчей в этой ЛЧ в статусе андердога. 3.30 – не проиграют «Челси»

«Карабах» примет «Челси» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Азербайджана дважды победил в этой ЛЧ, котируясь андердогом у букмекеров – 3:2 в гостях с «Бенфикой» (коэффициент на победу – 20.00) и 2:0 с «Копенгагеном» (3.75) дома. Также было поражение от «Атлетика» (1:3).

Букмекеры считают «Челси» подавляющим фаворитом встречи за 1.33. 3.30 – «Карабах» не проиграет, 8.50 – победит лондонцев.

Матч пройдет 5 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.