80% – вероятность выхода «Карабаха» в плей-офф ЛЧ. У азербайджанцев 7 очков в 4 турах

«Карабах» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, считают Opta и букмекеры.

В текущем розыгрыше ЛЧ у азербайджанской команды 2 победы, ничья и поражение. Команда идет 14-й в таблице с 7 набранными очками.

Суперкомпьютер Opta дает 80,8% на то, что «Карабах» сыграет в 1/16 финала Лиги чемпионов. Букмекеры также высоко оценивают шансы клуба попасть в топ-24 – за 1.35, или 74% вероятности.

В 5-м туре «Карабах» сыграет на выезде с «Наполи».