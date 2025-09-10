  • Спортс
  • Депутат Марченко о лудомании: «Чума XXI века. Можно начать с малого – блокировки аккаунтов при проигрыше 100 тысяч рублей, а потом закрыть всех букмекеров»
Депутат Марченко о лудомании: «Чума XXI века. Можно начать с малого – блокировки аккаунтов при проигрыше 100 тысяч рублей, а потом закрыть всех букмекеров»

Евгений Марченко поддержал идею о блокировке аккаунтов россиян при достижении проигрыша в 100 тысяч рублей за год.

Депутат Госдумы назвал лудоманию «чумой XXI века».

«Вот что интересно – в интернете нет классических казино, а есть только ставки на спорт. Но какая разница? Это тоже азартные игры, по сути, тот же самый игорный бизнес, просто в цифровом формате.

Можно начать и с малого – блокировки аккаунта, как указано в инициативе, а потом закрыть все, я поддерживаю», – заявил Марченко.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Life
