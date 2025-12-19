«Шанхай» выиграл 7 из 9 матчей против «Лады» в КХЛ. 1.80 – очередная победа «Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.

Китайский клуб выиграл 7 из 9 очных матчей против «Лады» в истории лиги, из них 6 побед – в основное время

Букмекеры считают «Шанхай» фаворитом встречи за 1.80. На победу гостей счетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.80, на ничью – 4.30.

Матч пройдет 19 декабря, начало – в 19:30 мск.