«Болонья» впервые в истории сыграет в Суперкубке Италии. 7.00 – выиграет трофей

«Болонья» и «Интер» сыграют в полуфинале Суперкубка Италии.

Красно-синие впервые в истории сыграют в Суперкубке страны. «Интер» за последние 20 лет выигрывал турнир семь раз.

Букмекеры дают коэффициент 7.00 на то, что «Болонья» выиграет трофей. 2.60 – Суперкубок возьмет «Интер», 1.90 – «Наполи», уже вышедший в финал.

Игра состоится 19 декабря, начало – в 22:00 по московскому времени.