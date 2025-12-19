«Болонья» впервые в истории сыграет в Суперкубке Италии. 7.00 – выиграет трофей
«Болонья» и «Интер» сыграют в полуфинале Суперкубка Италии.
Красно-синие впервые в истории сыграют в Суперкубке страны. «Интер» за последние 20 лет выигрывал турнир семь раз.
Букмекеры дают коэффициент 7.00 на то, что «Болонья» выиграет трофей. 2.60 – Суперкубок возьмет «Интер», 1.90 – «Наполи», уже вышедший в финал.
Игра состоится 19 декабря, начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости