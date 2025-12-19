  • Спортс
«Интер» – явный фаворит полуфинала Суперкубка Италии против «Болоньи». Миланцы дважды не смогли обыграть соперника в 2025-м

«Интер» и «Болонья» встретятся в полуфинале Суперкубка Италии.

Команды дважды встречались в 2025 году – «Интер» ни разу не победил. Была ничья 2:2 в январе и поражение 0:1 в апреле.

Букмекеры считают миланцев явными фаворитами противостояния. На выход «Интера» в финал дают коэффициент 1.38, на проход «Болоньи» – 3.10.

Матч пройдет 19 декабря, начало – в 19:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
