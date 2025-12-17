71% – «Ковентри» Лэмпарда выиграет Чемпионшип и выйдет в АПЛ по итогам сезона

«Ковентри» выйдет в АПЛ по итогам сезона-2025/26, уверены букмекеры.

Команда Фрэнка Лэмпарда лидирует в Чемпионшипе, набрав 47 очков за 21 тур. Отрыв от идущего вторым «Мидлсбро» – 5 очков, от топ-3 – 12 баллов.

Букмекеры дают коэффициент 1.40 на то, что «Ковентри» выиграет Чемпионшип. Это соответствует вероятности в 71%.