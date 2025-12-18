25.00 – Сафонов станет лучшим вратарем сезона в топ-5 по отраженным пенальти

Букмекеры оценили шансы Матвея Сафонова стать лучшим вратарем в топ-5 лигах по отраженным пенальти

Вратарь «ПСЖ» отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд.

БЕТСИТИ дает коэффициент 25.00 на то, что Сафонов станет лучшим вратарем сезона в топ-5 по отраженным пенальти. В Лиге 1 россиянин провел два матча, отбитых пенальти не было.

Лидерами сезона в топ-лигах по числу отраженных пенальти являются Аарон Эсканделл, Ваня Милинкович-Савич, Камил Грабара, Майк Меньян, Никола Василь, Робен Риссер и Эвре Коффи – они отразили по два 11-метровых. На каждого дают коэффициент 8.00.