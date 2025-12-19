«Боруссия» Д выиграла 12 матчей подряд против «Боруссии М» на своем поле. 1.59 – продление тренда

Дортмундская «Боруссия» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха в рамках 15-го тура Бундеслиги.

Клуб из Дортмунда выиграл 18 из 22 последних очных встреч. На своем поле черно-желтые побили в 12 матчах подряд.

Букмекеры дают коэффициент 1.59 на продление тренда – победу хозяев. 2.51 – «Боруссия» М не проиграет и прервет неудачную серию, 5.40 – победит.

Матч состоится 19 декабря и начнется в 22:30 мск.