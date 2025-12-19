  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Боруссия» Д выиграла 12 матчей подряд против «Боруссии М» на своем поле. 1.59 – продление тренда
1

«Боруссия» Д выиграла 12 матчей подряд против «Боруссии М» на своем поле. 1.59 – продление тренда

Дортмундская «Боруссия» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха в рамках 15-го тура Бундеслиги.

Клуб из Дортмунда выиграл 18 из 22 последних очных встреч. На своем поле черно-желтые побили в 12 матчах подряд.

Букмекеры дают коэффициент 1.59 на продление тренда – победу хозяев. 2.51 – «Боруссия» М не проиграет и прервет неудачную серию, 5.40 – победит.

Матч состоится 19 декабря и начнется в 22:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoБоруссия Менхенгладбах
Ставки на футбол
logoбундеслига Германия
Ставки на спорт
logoБоруссия Дортмунд
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Болонья» впервые в истории сыграет в Суперкубке Италии. 7.00 – выиграет трофей
8 минут назад
Джошуа – безоговорочный фаворит боя с Джейком Полом. Букмекеры уверены, что будет досрочная победа
сегодня, 10:36
Марокко – явный фаворит Кубка Африки у букмекеров. Алжир и Египет – в топ-3, Нигерия – 5-я, Камерун – 9-й
сегодня, 09:29
«Интер» – явный фаворит полуфинала Суперкубка Италии против «Болоньи». Миланцы дважды не смогли обыграть соперника в 2025-м
сегодня, 08:37
АЕК Николича победил «Университатю», проигрывая 1:2 к 98-й минуте. В лайве на камбэк давали 501.00
сегодня, 08:25
«Шанхай» выиграл 7 из 9 матчей против «Лады» в КХЛ. 1.80 – очередная победа «Дрэгонс»
сегодня, 07:56
«Ак Барс» выиграл 7 из 10 матчей против СКА на выезде. Казанцы – фавориты сегодня за 1.92
вчера, 14:29
«Салават» выиграл 699 матчей в КХЛ. 4.00 – обыграет «Северсталь» и добудет 700-ю победу
вчера, 13:44
«Милан» – фаворит полуфинала Суперкубка Италии против «Наполи». У неаполитанцев два поражения подряд
вчера, 12:50
25.00 – Сафонов станет лучшим вратарем сезона в топ-5 по отраженным пенальти
вчера, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Клиент BetBoom повторил рекорд компании по выигрышному коэффициенту в 20 000. Беттор выиграл 4 000 000 рублей при ставке в 200 с экспресса на 21 событие!
17 декабря, 09:30Промо
Плотников набирает очки 4 матча подряд. 1.65 – гол или ассист в игре с «Шанхаем»
16 декабря, 14:58
«Локомотив» и минское «Динамо» – лучшие обороны этого сезона КХЛ. 1.68 – тотал меньше 5,5 в очной встрече
16 декабря, 13:29
БЕТСИТИ отправил VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев – Пулев
16 декабря, 12:40Промо
«Ак Барс» выиграл 23 из 28 последних дерби с «Салаватом» дома и котируется явным фаворитом сегодня
16 декабря, 11:33
Минское «Динамо» выиграло 14 из 16 последних матчей в КХЛ, но котируется андердогом против «Локомотива»
16 декабря, 09:30
У Панарина 7 очков в 6 последних матчах в НХЛ. 1.38 – наберет очки с «Анахаймом»
15 декабря, 14:59
«Стиль «Борнмута» с прессингом и высокой линией должен раскрыть игру в обе стороны». Прогноз Палагина на матч «МЮ» – «Борнмут»
15 декабря, 14:45
«МЮ» поднимется на пятое место в АПЛ в случае победы над «Борнмутом». Букмекеры считают, что «Юнайтед» не попадет в топ-5 по итогам сезона
15 декабря, 12:05
«Есть сомнения, что «Комо» справится с персональным прессингом Гасперини без Перроне». Прогноз Клещенка на «Рома» – «Комо»
15 декабря, 11:01