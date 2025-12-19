Марокко – явный фаворит Кубка Африки у букмекеров. Алжир и Египет – в топ-3, Нигерия – 5-я, Камерун – 9-й
Букмекеры определились с фаворитами Кубка Африки-2025.
Главным претендентом на трофей котируется сборная Марокко. На победу хозяев турнира дают коэффициент 3.50.
Второе и третье место у букмекеров делят Алжир и Египет (по 7.00). В топ-5 также входят Сенегал (7.50) и Нигерия (10.00).
Победитель Кубка Африки-2025 по версии букмекеров:
1. Марокко – 3.50
2-3. Алжир – 7.00
2-3. Египет – 7.00
4. Сенегал – 7.50
5. Нигерия – 10.00
6. Кот-Д’Ивуар – 13.00
7-8. Мали – 15.00
7-8. Тунис – 15.00
9. Камерун – 17.00
Остальные – от 40.00
Турнир стартует в воскресенье, 21 декабря.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
