  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Марокко – явный фаворит Кубка Африки у букмекеров. Алжир и Египет – в топ-3, Нигерия – 5-я, Камерун – 9-й
0

Марокко – явный фаворит Кубка Африки у букмекеров. Алжир и Египет – в топ-3, Нигерия – 5-я, Камерун – 9-й

Букмекеры определились с фаворитами Кубка Африки-2025.

Главным претендентом на трофей котируется сборная Марокко. На победу хозяев турнира дают коэффициент 3.50.

Второе и третье место у букмекеров делят Алжир и Египет (по 7.00). В топ-5 также входят Сенегал (7.50) и Нигерия (10.00).

Победитель Кубка Африки-2025 по версии букмекеров:

1. Марокко – 3.50

2-3. Алжир – 7.00

2-3. Египет – 7.00

4. Сенегал – 7.50

5. Нигерия – 10.00

6. Кот-Д’Ивуар – 13.00

7-8. Мали – 15.00

7-8. Тунис – 15.00

9. Камерун – 17.00

Остальные – от 40.00

Турнир стартует в воскресенье, 21 декабря.

Почему на Кубке Африки будут сенсации: в полуфинал регулярно попадает середняк, а в плей-офф – главный аутсайдер

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСборная Сенегала по футболу
logoсборная Камеруна по футболу
logoсборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoСборная Туниса по футболу
Ставки на спорт
logoСборная Мали по футболу
logoСборная Нигерии по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Марокко по футболу
Ставки на сегодня
logoКубок Африки
logoсборная Алжира по футболу
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Интер» – явный фаворит полуфинала Суперкубка Италии против «Болоньи». Миланцы дважды не смогли обыграть соперника в 2025-м
сегодня, 08:37
АЕК Николича победил «Университатю», проигрывая 1:2 к 98-й минуте. В лайве на камбэк давали 501.00
сегодня, 08:25
«Шанхай» выиграл 7 из 9 матчей против «Лады» в КХЛ. 1.80 – очередная победа «Дрэгонс»
сегодня, 07:56
«Ак Барс» выиграл 7 из 10 матчей против СКА на выезде. Казанцы – фавориты сегодня за 1.92
вчера, 14:29
«Салават» выиграл 699 матчей в КХЛ. 4.00 – обыграет «Северсталь» и добудет 700-ю победу
вчера, 13:44
«Милан» – фаворит полуфинала Суперкубка Италии против «Наполи». У неаполитанцев два поражения подряд
вчера, 12:50
25.00 – Сафонов станет лучшим вратарем сезона в топ-5 по отраженным пенальти
вчера, 11:16
Никитин оба раза проиграл «Локомотиву» после ухода в ЦСКА. Ярославцы – явные фавориты сегодня
вчера, 10:40
«Авангард» – лучший клуб КХЛ по проценту реализации большинства. 1.51 – «Нефтехимик» пропустит в меньшинстве
вчера, 09:49
Шипачеву осталось 6 очков до 1000 в КХЛ. 2.27 – голевое действие в матче с «Автомобилистом»
вчера, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Клиент BetBoom повторил рекорд компании по выигрышному коэффициенту в 20 000. Беттор выиграл 4 000 000 рублей при ставке в 200 с экспресса на 21 событие!
17 декабря, 09:30Промо
Плотников набирает очки 4 матча подряд. 1.65 – гол или ассист в игре с «Шанхаем»
16 декабря, 14:58
«Локомотив» и минское «Динамо» – лучшие обороны этого сезона КХЛ. 1.68 – тотал меньше 5,5 в очной встрече
16 декабря, 13:29
БЕТСИТИ отправил VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев – Пулев
16 декабря, 12:40Промо
«Ак Барс» выиграл 23 из 28 последних дерби с «Салаватом» дома и котируется явным фаворитом сегодня
16 декабря, 11:33
Минское «Динамо» выиграло 14 из 16 последних матчей в КХЛ, но котируется андердогом против «Локомотива»
16 декабря, 09:30
У Панарина 7 очков в 6 последних матчах в НХЛ. 1.38 – наберет очки с «Анахаймом»
15 декабря, 14:59
«Стиль «Борнмута» с прессингом и высокой линией должен раскрыть игру в обе стороны». Прогноз Палагина на матч «МЮ» – «Борнмут»
15 декабря, 14:45
«МЮ» поднимется на пятое место в АПЛ в случае победы над «Борнмутом». Букмекеры считают, что «Юнайтед» не попадет в топ-5 по итогам сезона
15 декабря, 12:05
«Есть сомнения, что «Комо» справится с персональным прессингом Гасперини без Перроне». Прогноз Клещенка на «Рома» – «Комо»
15 декабря, 11:01