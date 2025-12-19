Промо
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 132 пройдет в Москве 20 декабря

В главном бою вечера сойдутся Александр Сарнавский и Дмитрий Бикрев.

Этот бой станет реваншем 9-летней давности. После поражения Сарнавскому, Бикрев не проигрывает с 2016 года и держит титул бессменного чемпиона в полусреднем весе. 

В со-главном бою встретятся казахстанец Фаниль Рафиков и американец Рей Купер III.

Остальной кард турнира БЕТСИТИ Fight Nights:

Тамерлан Ашаханов vs Александр Нилов
Владимир Петренко vs Шамиль Магомедов
Гаджимурад Магомедов vs Евгений Бондарев
Руслан Белхароев vs Гайдарбек Алиев
Роман Штырин vs Дмитрий Васенёв
Рафаэль Намазов vs Олег Николаев
Элберт Боков vs Ратибор Ященко
Эльдар Тагиров vs Савелий Солдатенков

Турнир пройдет в Лужниках, Дворце Ирины Винер, и начнется в 17:00 по московскому времени.

