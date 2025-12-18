PRIME FL: ИГОРЬ «ГАРРИ» БАРАБАНОВ VS АЛЕКСАНДР «СЕВЕР» СЕВЕРИН

22 декабря в Москве, в клубе «Бэйс», разгорится бойцовский шторм, уже называемый самым громким спортивным событием этой зимы. Prime FL превращает каждый поединок в событие, которое невозможно забыть.

На турнире нет проходных боёв. Лига собрала бойцов, готовых доказать не только мастерство, но и характер. Каждая схватка — конфликт, который будет разрешен в ринге.

Главный бой вечера: Игорь «Гарри» Барабанов против Александра «Севера» Северина. Их поединок определяет не просто нового чемпиона лиги — она задаёт тон всей индустрии на следующий сезон.

Генеральным партнером выступит букмекерская компания «Лига Ставок». В приложении компании будет доступна специальная линия ставок для тех, кто любит получать истинное удовольствие от просмотра поединков. Не оставайтесь в стороне — станьте частью события, которое будут обсуждать ещё долго.

Выпуски можно будет посмотреть на платформе VK Video: https://vkvideo.ru/@prime_fighting