Канцеров – с отрывом лучший снайпер сезона КХЛ. 2.10 – забьет «Трактору» на выезде

«Трактор» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий магнитогорцев Роман Канцеров забросил 22 шайбы в 34 матчах сезона КХЛ. Он лидирует в гонке снайперов, опережая ближайших преследователей на 5 голов.

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что Канцеров отличится в матче с «Трактором». 1.65 – не забьет в Челябинске.

Игра пройдет 19 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.