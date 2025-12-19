0

Канцеров – с отрывом лучший снайпер сезона КХЛ. 2.10 – забьет «Трактору» на выезде

«Трактор» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий магнитогорцев Роман Канцеров забросил 22 шайбы в 34 матчах сезона КХЛ. Он лидирует в гонке снайперов, опережая ближайших преследователей на 5 голов.

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что Канцеров отличится в матче с «Трактором». 1.65 – не забьет в Челябинске.

Игра пройдет 19 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoРоман Канцеров
logoКХЛ
Ставки на спорт
Ставки на хоккей
Ставки на сегодня
logoТрактор
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Дерби двух «Боруссий» в Бундеслиге! Выбирайте фаворита с фрибетом до 15 000 от FONBET
17 минут назадРеклама
«Болонья» впервые в истории сыграет в Суперкубке Италии. 7.00 – выиграет трофей
сегодня, 12:15
«Боруссия» Д выиграла 12 матчей подряд против «Боруссии М» на своем поле. 1.59 – продление тренда
сегодня, 11:24
Джошуа – безоговорочный фаворит боя с Джейком Полом. Букмекеры уверены, что будет досрочная победа
сегодня, 10:36
Марокко – явный фаворит Кубка Африки у букмекеров. Алжир и Египет – в топ-3, Нигерия – 5-я, Камерун – 9-й
сегодня, 09:29
«Интер» – явный фаворит полуфинала Суперкубка Италии против «Болоньи». Миланцы дважды не смогли обыграть соперника в 2025-м
сегодня, 08:37
АЕК Николича победил «Университатю», проигрывая 1:2 к 98-й минуте. В лайве на камбэк давали 501.00
сегодня, 08:25
«Шанхай» выиграл 7 из 9 матчей против «Лады» в КХЛ. 1.80 – очередная победа «Дрэгонс»
сегодня, 07:56
25.00 – Сафонов станет лучшим вратарем сезона в топ-5 по отраженным пенальти
вчера, 11:16
«Тун» сенсационно лидирует в чемпионате Швейцарии. Коэффициент на чемпионство с начала сезона обвалился с 250.00 до 3.75
17 декабря, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Пресс-релиз акции «Новогодний турнир»
27 минут назадПромо
«Гладбах» очухался после слабого старта, выполз из зоны вылета». Прогноз Артема Денисова на матч «Боруссия» Д – «Боруссия» М
40 минут назад
Зимние итоги РПЛ от BetBoom: 16 877 160 рублей выигрыша с ординара и сыгравший кэф 3 800.97!
сегодня, 11:44Промо
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 132 пройдет в Москве 20 декабря
сегодня, 09:41Промо
«Ак Барс» выиграл 7 из 10 матчей против СКА на выезде. Казанцы – фавориты сегодня за 1.92
вчера, 14:29
«Салават» выиграл 699 матчей в КХЛ. 4.00 – обыграет «Северсталь» и добудет 700-ю победу
вчера, 13:44
«Милан» – фаворит полуфинала Суперкубка Италии против «Наполи». У неаполитанцев два поражения подряд
вчера, 12:50
Никитин оба раза проиграл «Локомотиву» после ухода в ЦСКА. Ярославцы – явные фавориты сегодня
вчера, 10:40
PRIME FL: ИГОРЬ «ГАРРИ» БАРАБАНОВ VS АЛЕКСАНДР «СЕВЕР» СЕВЕРИН
вчера, 10:12Промо
«Авангард» – лучший клуб КХЛ по проценту реализации большинства. 1.51 – «Нефтехимик» пропустит в меньшинстве
вчера, 09:49