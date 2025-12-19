Джошуа – безоговорочный фаворит боя с Джейком Полом. Букмекеры уверены, что будет досрочная победа

Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа.

Букмекеры считают британца подавляющим фаворитом поединка за 1.12. На победу американского блогера можно поставить за 6.80.

Ожидается, что Джошуа победит досрочно – на это дают коэффициент 1.30, или 77%. Наиболее вероятна победа уже в первом раунде – 3.00, во втором – 4.00, в третьем – 5.00.

9.00 – бой закончится в первые 60 секунд.

Бой состоится 20 декабря в Майами и пройдет в формате восьми раундов по три минуты.

Джошуа проверит на ринге Джейка Пола. Безумие в Майами