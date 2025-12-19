  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Джошуа – безоговорочный фаворит боя с Джейком Полом. Букмекеры уверены, что будет досрочная победа
0

Джошуа – безоговорочный фаворит боя с Джейком Полом. Букмекеры уверены, что будет досрочная победа

Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа.

Букмекеры считают британца подавляющим фаворитом поединка за 1.12. На победу американского блогера можно поставить за 6.80.

Ожидается, что Джошуа победит досрочно – на это дают коэффициент 1.30, или 77%. Наиболее вероятна победа уже в первом раунде – 3.00, во втором – 4.00, в третьем – 5.00.

9.00 – бой закончится в первые 60 секунд.

Бой состоится 20 декабря в Майами и пройдет в формате восьми раундов по три минуты.

Джошуа проверит на ринге Джейка Пола. Безумие в Майами

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoДжейк Пол
Ставки на спорт
logoбокс
Энтони Джошуа - Джейк Пол
Ставки на бокс
logoЭнтони Джошуа
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Марокко – явный фаворит Кубка Африки у букмекеров. Алжир и Египет – в топ-3, Нигерия – 5-я, Камерун – 9-й
сегодня, 09:29
«Интер» – явный фаворит полуфинала Суперкубка Италии против «Болоньи». Миланцы дважды не смогли обыграть соперника в 2025-м
сегодня, 08:37
АЕК Николича победил «Университатю», проигрывая 1:2 к 98-й минуте. В лайве на камбэк давали 501.00
сегодня, 08:25
«Шанхай» выиграл 7 из 9 матчей против «Лады» в КХЛ. 1.80 – очередная победа «Дрэгонс»
сегодня, 07:56
«Ак Барс» выиграл 7 из 10 матчей против СКА на выезде. Казанцы – фавориты сегодня за 1.92
вчера, 14:29
«Салават» выиграл 699 матчей в КХЛ. 4.00 – обыграет «Северсталь» и добудет 700-ю победу
вчера, 13:44
«Милан» – фаворит полуфинала Суперкубка Италии против «Наполи». У неаполитанцев два поражения подряд
вчера, 12:50
25.00 – Сафонов станет лучшим вратарем сезона в топ-5 по отраженным пенальти
вчера, 11:16
Никитин оба раза проиграл «Локомотиву» после ухода в ЦСКА. Ярославцы – явные фавориты сегодня
вчера, 10:40
«Авангард» – лучший клуб КХЛ по проценту реализации большинства. 1.51 – «Нефтехимик» пропустит в меньшинстве
вчера, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Клиент BetBoom повторил рекорд компании по выигрышному коэффициенту в 20 000. Беттор выиграл 4 000 000 рублей при ставке в 200 с экспресса на 21 событие!
17 декабря, 09:30Промо
Плотников набирает очки 4 матча подряд. 1.65 – гол или ассист в игре с «Шанхаем»
16 декабря, 14:58
«Локомотив» и минское «Динамо» – лучшие обороны этого сезона КХЛ. 1.68 – тотал меньше 5,5 в очной встрече
16 декабря, 13:29
БЕТСИТИ отправил VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев – Пулев
16 декабря, 12:40Промо
«Ак Барс» выиграл 23 из 28 последних дерби с «Салаватом» дома и котируется явным фаворитом сегодня
16 декабря, 11:33
Минское «Динамо» выиграло 14 из 16 последних матчей в КХЛ, но котируется андердогом против «Локомотива»
16 декабря, 09:30
У Панарина 7 очков в 6 последних матчах в НХЛ. 1.38 – наберет очки с «Анахаймом»
15 декабря, 14:59
«Стиль «Борнмута» с прессингом и высокой линией должен раскрыть игру в обе стороны». Прогноз Палагина на матч «МЮ» – «Борнмут»
15 декабря, 14:45
«МЮ» поднимется на пятое место в АПЛ в случае победы над «Борнмутом». Букмекеры считают, что «Юнайтед» не попадет в топ-5 по итогам сезона
15 декабря, 12:05
«Есть сомнения, что «Комо» справится с персональным прессингом Гасперини без Перроне». Прогноз Клещенка на «Рома» – «Комо»
15 декабря, 11:01