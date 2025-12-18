«Салават» выиграл 699 матчей в КХЛ. 4.00 – обыграет «Северсталь» и добудет 700-ю победу

«Северсталь» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Уфы одержал 699 побед за все время выступления в КХЛ. Победа в сегодняшней игре станет для «Салавата» юбилейной.

Букмекеры считают «Северсталь» подавляющим фаворитом встречи за 1.50. На победу уфимцев с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.75.

Матч состоится 18 декабря и начнется в 19:00 мск.